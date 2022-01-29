/675904/الصحة-العالمية-الخفافيش-وراء-ظهور-فيروس-نيوكوف-ولم-يثبت-انتقاله-للانسان

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن متابعتها الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس نيوكوف NeoCoV التاجي، مشددة على أن خطورته لم تدرس بعد.

دوت الخليج

المنظمة أكدت على لسان احد مسئوليها في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن منظمة الصحة اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات، وأشارت المنظمة إلى أن الحيوانات، خاصة البرية، تعتبر مصدرًا لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان التي تثير الفيروسات الجديدة الكثير منها.

الفيروس خطير على الإنسان

وأضافت المنظمة أن الفيروسات التاجية، أو فيروسات كورونا، تكتشف كثيرًا ما عند الحيوانات، خاصة الخفافيش التي تعتبر مصدرًا طبيعيًا لها، مشيرة إلى أن خطورة الفيروس الجديد يجب دراستها لمعرفة ما إذا كان الفيروس خطيرًا على الإنسان.

وكان العلماء الصينيون أعلنوا في وقت سابق عن خطر محتمل لانتقال فيروس كورونا جديد من الحيوانات إلى البشر، حيث اكتشاف الفيروس الذي أطلق عليه اسم NeoCoV، في جنوب أفريقيا وهو ينتقل بين الخفافيش فقط في الوقت الراهن ويتطلب انتقاله إلى البشر طفرة معينة، وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti .

بينما قال ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز جاماليا "Gamalya" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، اليوم السبت، إن ظهور فيروس "نيوكوف"NeoCov ناتج عن طفرة ثابتة في الفيروسات، موضحًا أن ظهور فيروس كورونا الجديد من NeoCov ناجم عن طفرات فيروسية مستمرة، موضحاً أن اكتشافها في الوقت نفسه يعتمد إلى حد كبير على دقة العمل في دراسة الفيروسات، حيث إن الطفرات تحدث باستمرار، سيتم دائمًا اكتشاف متغيرات جديدة، حيث يكون مستوى التسلسل حوالي 2000-4000.

نوعًا جديدًا من فيروس كورونا

كان باحثون صينيون اكتشفوا في وقت سابق نوعًا جديدًا من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا، و يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" (MERS)، ويمكن أن يدخل الخلايا بطريقة مشابهة لتلك الموجودة في كورونا صرح بذلك ممثل عن مجتمع الخبراء في جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن هذا النوع تم اكتشافه في عام 2017 أثناء دراسة عينات أنسجة الخفافيش المأخوذة في السنوات الــ 5 الماضية في شمال وجنوب شرق الجمهورية، يتعلق الأمر بالثدييات التي تنتمي إلى جنس Neorimicia. تم التعرف على نفس الفيروس في الخفافيش في أوغندا ودول أفريقية أخرى.