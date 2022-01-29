بعد شائعة انفصالهما.. إيمي سمير غانم توجه رسالة رومانسية لحسن الرداد «صور»

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ويرصد لكم موقع دوت الخليج صورة الثنائي والرسالة التي وجهتها إيمي إلي حسن الرداد وذلك خلال السطور القادمة.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

قامت الفنانة إيمي سمير غانم بشنر صورة تجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ووجهت له رسالة قائلة:”شكراً لأنك سبب الإبتسامة على وجهي وشكراً لجعلي سعيدة”.

شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أنتشرت في الأونة الأخيرة شائعات كثيرة عن أنفصال الفنان حسن الرداد عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بسبب حزنها الشديد بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، والذي أدى إلى إنطوائها وإضطراب العلاقة بينها وبين زوجها، وزادت الشائعات عندما نشر الفنان حسن الرداد فيديوهات وصور له مع الفنانة غادة عادل وهم يرقصان ويحتفلان بعرض مسرحية في نص الليل، التي تشاركا بطولتها، وكانت تعرض في موسم الرياض الشهر الماض، ولم يرد أي من الزوجين على هذه الأخبار، حتى نشرت إيمي فيديو لها هي وزوجها في مكان عام سوياً.

إيمي سمير غانم تعتزل الفن وترتدي الحجاب

أنتشر أيضًا شائعة أتزال الفنانة إيمي سمير غانم وأرتدائها الحجاب، بعد نشرها لصور من الحرم الشريف أثناء تأدية مناسك العمرة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولكن قامت إيمي بتكذيب هذه الشائعات أيضًا بمنتهى الهدوء، عن طريق نشرها لصورة لها مع كلب صغير وهي بشعرها.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أثر رحيل النجمان اللامعان سمير غانم ودلال عبد العزيز على بنيهما النجمتان دنيا سمير غام وإيمي سمير غانم، ولكن سرعان ما عادت دنيا للظهور على الشاشات من خلال مناسبات مختلفة، كان أولها أستلامها لتكريم يحمل أسم والديها في نهاية العام الماضي، وأيضًا غنت في حفل قادرين باختلاف، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب الهمم، وبعدها ظهرت في مؤتمر مؤسسة اليونيسف الدولية كسفيرة للنواية الحسنة، ولكن ظلت إيمي في حالت الحزن والعزلة، مع مشاركت جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تدل على سوء حالتها النفسية، حتى أستأنفت في نشر بعض الصور والفيديوهات التي تدل على بدء تحسنها وخروجها للعالم مرة أخرى.