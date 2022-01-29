بعد عودتها له.. أميرة شرابي بين ارتداء الحجاب والتخلي عنه

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دوت الخليج يرصد عودة أميرة الشرابي للحجاب.

أميرة الشرابي ترتدي الحجاب ثانيةً

نشرت الممثلة الجزائرية الشابة أميرة شرابي، عدد من الصورلها بالحجاب، معلقة عليها:"نحن لسنا ملائكة، نحن بشر.. تارة نصيب وتارة نغتر ونضعف، لكن من في قلبه شوق لرضا الله مهما ذهب ومهما أخطأ بفضل ورضا من الله يرزقه عزيمة أقوى وأكبر"، وأستكملت كلامها وقالت:"الحمدلله الذي أكرم عليا بفرصة تانية وأمدني بقوة لأغلب ضعفي.. وخير عبادي الخطائين التوابون"، ودعت ربها أن يرزقها التوبة الكاملة هذه المرة، وقالت:"اللهم إكتبها توبة نصوحة ليوم أن نلقاك وأحسن خواتيمنا وتُب علينا وثبت أقدامنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين".

ارتداء أميرة الشرابي للحجاب

ظهرت أميرة الشرابي منذ ما يقارب العامين بصور على مواقع التواصل الإجتماعي بالحجاب، وبعدها بعدة أشهر أعلنت الشرابي تخليها عن الحجاب، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية المصرية، ومنها أرض جو، اختيار إجباري وليالينا 80، وعادت هذه الأيام لتنشر عدد من الصوربالحجاب مرة أخرى، وتعرب عن توبتها وشكرها لله الذي أعطها فرصة ثانية للتكفير عن الذنوب.

أهم أعمالها الفنية

مسلسل أرض جو

تقدم أميرة شرابي بدور "لانا"، في مسلسل أرض جو، الذي تحكي حلقاته عن مضيفة طيران من أسرة بسيطة، تقع في الديون والمشاكل هي وأسرتها بسبب خلافاتهم مع عمها، وتُتهم بإختطاف طائرة بمن عليها من ركاب، وتنتشرأخبارها في الصحف والقنوات التليفزيونية، ثم يأتي رجلأعمال ثري يتزوجها ويحل لها جميع مشاكلها هي وأسرتها، وتقيم مع بالخارج، حتى تكتشف أنه يعمل في مجالات غير قانونية، المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، عباس أبو الحسن، ومجموعة من الممثلين الشباب، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد جمعة.

مسلسل اختيا إجباري

شاركت أميرة في مسلسل اختيا إجباري، الذي يحمل الطابع التشويقي، حيث يعرض مضار الإنغماس في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وتدخل وسائل الإتصال الحديثة في كل تفاصيل حياتنا، ويوقم ببطولته أحمد زاهر، خالد سليم وكريم فهمي، بالمشاركة مع عدد من الممثلين الشباب.

ليالينا 80

ظهرت أميرة شرابي في دور فرعي ضمن أحداث مسلسل ليالينا 80، الذي تم عرضه في رمضان 2020، والذي يدور حول "هشام" الذي عاد من العمل بالخليج، وتحاوطه الأزمات والمشكلات من كل جنب، بمايضر ببأسرته ومن حوله،المسلسل من بطولة إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، رنا رئيس.