اكتشفت آثار التعذيب فهربت لإبلاغ الشرطة.. مُغسلة الموتى تفضح جريمة الزاوية الحمراء

/675912/اكتشفت-آثار-التعذيب-فهربت-لإبلاغ-الشرطة-مغسلة-الموتى-تفضح-جريمة-الزاوية-الحمراء

دوت الخليج

حيث استمعت نيابة شمال القاهرة لأقوال مُغسلة موتي والتي تسببت في الكشف عن جريمة مقتل ربة منزل علي يد زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب المبرح في منطقة الزاوية الحمراء.

آثار تعذيب وكدمات كثيرة ومتفرقة

مُغسلة اكدت أمام النيابة إن إحدى الأسر استدعتها لتغسيل وتجهيز سيدة توفاها الله، موضحة أنها ما أن دخلت غرفة التغسيل وبدأت في كشف الجثة لبدء غسلها وجدت آثار تعذيب وكدمات كثيرة ومتفرقة وسحجات ونزيف في أماكن متفرقة، وأشارت المغسلة أنها شعرت بالخوف وفطنت إلي أن صاحبة الجثة لم تتوفى بشكل طبيعي وأنها أمام جريمة قتل، ففكرت في طريقة للخروج من المنزل للإبلاغ دون أن يشك أحد فيها ويمنعها أو يأذيها، فادعت أنها قد نسيت بعض أدوات الغسل حتى نجحت في الخروج وأبلغت أجهزة الأمن بما رأته. مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أظهرت امتلاء جسد المتوفاة بالكدمات والسحجات والكسور المتفرقة ونزيف من أماكن متعددة في الجسم بسبب الضرب بعصا أو أداة حديدية. عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ربة منزل مقتولة داخل شقتها

بدأت الواقعة بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "إيمان. م" 35 سنة، ربة منزل، وبها إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

هوية مرتكب الجريمة

فريق من رجال المباحث استمع لأقوال الجيران وشهود عيان للتعرف على ملابسات الواقعة، بينما قام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. وبينت التحريات أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، حيث يكثف رجال البحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.