قدم الآن.. وظائف شاغرة ببنك مصر

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دوت الخليج

وجاءت الوظائف كالتالي:

1. Solution Architect.

2. Java Tech Lead.

3. Principal DevOps Engineer.

تعيين 4941 شابا بينهم 97 "قادرون باختلاف"بالإسكندرية

وكان قد كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تعيين 4941 شاباً بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، منهم 97 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10882 راغب عمل منهم 185 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 1170 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال سعفان، إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

من جانبه أوضح ياسر سعيد مدير المديرية ، في تقريره عن انجازات ديسمبر الماضي، أن المديرية تلقت 216 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 197 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر ، وتم بحث 209 شكوى منها، وتبين أن 77 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 132 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 204 شكوى تحت البحث والدراسة .

و في مجال التفتيش العمالي ، قامت المديرية بالتفتيش على 472 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 272 محضراً ، وبحث 266 شكوى عمالية ، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص ، كما قامت باستخراج 1292 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1289 رخصة مزاولة الحرفة .

رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً

وحول مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 47 ألفاً و 251 جنيها رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وصرف 123 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 53 عاملا، فضلاً عن اصدار 143 بوليصة تأمين لعمال المقاولات والصيادين ، وتسجيل 837 عاملاً جديد على المنظومة .

تراخيص عمل الأجانب

وأكد مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 57 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 19 أجنبياً ، وتلقي 32 طلب ترخيص لأول مرة ، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.