/675916/وكيلة-القوى-العاملة-التجربة-المصرية-أصبحت-نموذجا-يهتدي-به

صرحت النائبة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، أن التجربة المصرية فى الحرب على الارهاب الثرية اصبحت محط أنظار العالم، وعلينا أن نستعرض جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب على كافة المستويات سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية لتوضيح الصورة للشعب المصرى عن التجربة ومدى قوتها فى التصدى لظاهرة الإرهاب الدولى عبر مجموعة من الإجراءات.

دوت الخليج

التجربة المصرية فى الحرب على الإرهاب

وأشارت "درويش" ان التجربة المصرية اصبحت نموذجا يهتدي به واصبحت كل الدول تاتى لمصر لاخذ "الخبرة المصرية" فى ادارة هذا الملف... ناهيك عن تحقيق طفرة في الداخل، سواء على المستوى الأمني أو السياسى أو الاقتصادى في أعقاب سنوات الفوضى، كلها إشارات تعكس نجاحا كبيرا حققته الإدارة المصرية في السنوات الماضية، في ظل انتصارات متتالية، تراوحت بين الشق الدبلوماسي، وهو ما يتجلى في الدور الكبير الذى لعبته مصر في وقف إطلاق النار على الأراضى الفلسطينية، في الآونة الأخيرة، مرورا بانتصاراتها العسكرية على جماعات الظلام والتطرف، وحتى نجاحها المنقطع النظير في احتواء التداعيات الاقتصادية الكبيرة لفيروس كورونا، والذى عجزت أمامه أعتى الاقتصادات العالمية، بل واستمرت وتيرة التنمية عبر المشروعات المتلاحقة التي تشهدها البلاد في كل حد وصوب، رغم التحديات الكبيرة.

واضافت وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حضور رئيس السنغال وقبله رئيس الجزائر، ورغبة السنغال فى أن تكون مصر ضيف شرف فى معرض داكار كلها نجاحات دولية تؤكد العودة إلى الموقع القيادى على المستويين الإقليمى والدولى

واضافت سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة، هناك بعدا جديدا للنجاح المصرى، يتجسد في "استلهام" النموذج المصرى، عبر محاولات بعض الدول الكبرى دعم، وربما تكرار "التجربة" المصرية، في العديد من المعارك التي تخوضها، وهو ما يبدو في العديد من المواقف الدولية التي تبنتها العديد من دول الغرب، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، التي شهدت تغييرا جذريا.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن الإدارة المصرية تجاوزت مفهوم النجاح بمعناه التقليدي، وامتدت لتكون نموذجا ملهما للعديد من دول العالم، وهو الأمر الذى يضفى أبعادا جديدة للنجاح الكبير الذى حققته مصر في السنوات الأخيرة، واستطاعت مصر العودة للريادة مرة أخرى، بقدرة أبنائها وبأيادي أبنائها وتضحياتهم التي لا توصف، خصوصا من ضباط الشرطة والجيش، ممن قضوا على الإرهاب نهائيا.