وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت للمشاركة فى الاجتماع التشاورى العربى

جدة - نرمين السيد - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة غدًا فى الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية الدول العربية، والذى تستضيفه الكويت رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.





وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن مشاركة الوزير شكرى فى الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة التحديات التى تشهدها الساحة الإقليمية والدولية. كما سيلتقى وزير الخارجية على هامش الزيارة، بعدد من نظرائه العرب؛ لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

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