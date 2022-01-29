جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التضامن، غدًا الأحد، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا حول "حوكمة الأداء المؤسسى بوزارة التضامن الاجتماعى"، بمقر ديوان عام الوزارة.





والهدف من المؤتمر هو تعزيز حوكمة الأداء المؤسسى بالوزارة فى ضوء أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً وضرورة نشر الوعى المؤسسى والمجتمعى بأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لتعزيز الكفاءة والفعالية ولمناهضة كافة أشكال الفساد. ويتضمن المؤتمر 3 موضوعات رئيسية وتشمل عرض ملخص الدراسة التى تمت بشأن الوضع الحالى لحوكمة الأداء المؤسسى بوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى عرض مقترح سياسة عامة لتعزيز وتحسين حوكمة القواعد والإجراءات، وثالث الموضوعات هو عرض دليل إجرائى يلخص المعايير الواجب الالتزام بها والمؤشرات التى يجب الاحتذاء بها للقدرة على قياس إنجاز المؤسسة نحو تحسين الحوكمة. وأكدت نيفين القباج، أن المؤتمر يحقق أهداف أساسية لتحسين درجة الشفافية الكفاءة والفعالية التى تطمح الوزارة أن تحققها، بالإضافة إلى التعرف على أنواع ونسب الفجوات بين الواقع الفعلى للحوكمة المؤسسية والمستوى المأمول الذى ترغب الوزارة فى تحقيقه. كما يطرح المؤتمر المُمارسات المؤسسية التى تراها قيادات وموظفى الوزارة ملائمة فى إطار أفضل الممارسات التى تم دراستها محلياً ودولياً. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى حرص الوزارة على دعوة ومشاركة الوزارات والجهات ذات الصلة فى المؤتمر، حيث إن الشراكة بين تلك المؤسسات هى ملزمة وواجبة للوصول إلى التطبيق الفعال والكفء لما وجهت به القيادة السياسية بشأن تحسين حوكمة الإجراءات والبيانات والمواءمة مع سياسات الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام مع تحسين عدالة التوزيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. التضامن تعقد مؤتمرا حول حوكمة الأداء المؤسسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.