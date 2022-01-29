قواعد انتفاع العاملين بالسكن الإدارى للمنشآت الحكومية بشمال سيناء 

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ فى بيان اليوم السبت، تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين بعقد محدد المدة يشتمل على أوصاف الوحدة السكنية، على أن يتعهد المنتفع بالحفاظ على الوحدة السكنية وعدم إجراء أى تغييرات بها دون الرجوع للمصلحة الحكومية، إلى جانب سداد كافة المرافق خلال فترة الانتفاع بالوحدة السكنية.

وأشار شوشة إلى قيام الموظف المنتفع بالوحدة السكنية بدفع 5% من الأجر الوظيفى كـ "إيجار المثل" أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسى، على أن تزداد نسبة الإيجار بنحو 1% لمدة 5 سنوات، وبما لا يزيد عن نسبة 10% من الأجر الوظيفى، لافتا إلى أن سبب زوال انتفاع الموظف بالسكن الإدارى يكون بانتهاء علاقته بالمنشأة الحكومية، سواء بالتقاعد أو الندب أو الإعارة أو الفصل أو الاستقالة أو مخالفة شروط الانتفاع أو التنازل عنها للغير بإحدى الطرق.