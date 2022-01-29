جانب من جلسات اليوم الثالث والأخير من ملتقى هيئة الدواء المصرية الثاني...

عقدت هيئة الدواءالمصرية ثلاث جلسات حوارية موسعة خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي نظمته الهيئة بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "انطلاقة جديدة لصناعة الدواء"، حيث تناولت الجلسات موضوعات متعددة خاصة بمستجدات العمل بالمعامل الرقابية والمعمل المرجعي بالهيئة، وآليات الرقابة على سوق الدواء المصري، وكذلك الاستماع لأفكار ومقترحات الشركات المصنعة للدواء.

حيث أشار الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل المرجعية والرقابية، إلى أهم مستجدات العمل، وعرض نتائج التكامل بين معامل الهيئة، وأهمها: برنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية للمواد القياسية، وإجراءات تطوير، وإنتاج وتحليل مستحضرات المولنوبرافير؛ الذي منحته الهيئة رخصة الاستخدام الطارئ.

كما شهدت الجلسات مناقشة آليات الرقابة على سوق الدواء المصري، وأوضح الدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، أن الهيئة تسعى لضمان توفير دواء آمن للمريض المصري، وتكثيف الإجراءات التنفيذية للرقابة على سوق الدواء المصري، ومكافحة الغش الدوائي.

وتابع أن الإدارة المركزية للعمليات تقوم أيضا بتقديم الدعم الفني للشركات، وأنها تعمل على رفع كفاءة وتأهيل الموارد البشرية بمصانع الأدوية، وذلك من خلال زيارات ميدانية، وبرامج تدريب متميزة.

وأشار إلى أن الهيئة مسؤولة عن كافة التراخيص الخاصة بكل المنشآت الصيدلية (مصانع، صيدليات، مخازن، مستودعات).

وتحدثت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة، عن أهمية التثقيف والتوعية الدوائية، والدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية في مجال اليقظة الدوائية ، وتدريب صيادلة المستشفيات، والصيادلة بالمستشفيات العامة على كيفية التعامل مع الآثار العكسية للأدوية، وتحدثت أيضا عن ودور الهيئة في ضبط المواد الدعائية ومواد التوعية، وأشارت إلى قيام الهيئة بتدشين منصة برومات، إحدى مشاريع التحول الرقمي الهامة، وتقديم عدد كبير من الورش اللازمة للشركات لتوضيح آليات العمل من خلال المنصة، وإن الهيئة لديها فريق متخصص لرصد ومتابعة المواد التوعوية الخاصة بالشركات.

فيما أشاد ممثلوا شركات الأدوية بتعاون المعمل المرجعي مع الشركات، وترحيب الشركات بمبادرة اعتماد المعامل المقدمة من هيئة الدواء المصرية، وأكدوا ضرورة تعاون الشركات مع الهيئة في محال الأبحاث والتطوير، كذلك أثنى ممثلوا الشركات على الجهد الكبير الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في محال التحول الرقمي، وسرعة تسجيل المستحضرات الدوائية الحديثة والمبتكرة.

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