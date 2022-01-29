وظائف خالية ببنك HSBC..تفاصيل

أعلن بنك HSBC، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى CSE - Contact Centre.

دوت الخليج ويشترط في المتقدم للوظيفة ما يلي: -أن يكون خريجا جامعيا. -أن يكون منفتحا على جداول العمل المرنة المتغيرة. -يجب أن يكون مرنًا ومتمحورًا حول العميل، ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

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