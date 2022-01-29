وزير الخارجية يتوجّه إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري العربي

/675934/وزير-الخارجية-يتوجه-إلى-الكويت-للمشاركة-في-الاجتماع-التشاوري-العربي

دوت الخليج

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن مشاركة الوزير شكري في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية. كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش الزيارة بعدد من نظرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وكان قد شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمُناخ، عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكن» ومبعوث المناخ الأمريكي «جون كيري» والوزير البريطاني «ألوك شارما» رئيس الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بايربوك» والمبعوث الروسي للمناخ «راسلان إيديلجرييف» و«باتريشيا اسبينوزا» السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، حيث يأتي ذلك في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر التي من المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ٢٠٢٢. وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب عن تقديره لانعقاد الاجتماع الذي يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الأكبر في العالم بهدف دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدي لظاهرة تغير المُناخ، مضيفًا تطلعه إلى أن يساهم المنتدى، الذي يضم الدول الاقتصادية الكبرى صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات المُلوثة، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يُعزز من فاعلية الجهود الدولية في مجال تغير المُناخ