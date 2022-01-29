الزمالك يهنئ أبو جبل بعيد ميلاده قبل مباراة مصر والمغرب بكأس أفريقيا.. صور

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يحتفل اليوم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 33 ويعتبر الاحتفال هذا العام خاص نظراً لتواجده مع بعثة المنتخب في الكاميرون لخوض كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” يوافق اليوم عيد ميلاد حارس مرمى الزمالك ومنتخبنا الوطني محمد أبو جبل.

كل عام وأنت بخير”.

عيد ميلاد محمد أبو جبل

وتواجد أبو جبل مع الفراعنة خلال 4 مواجهات دولية، وكان الأخيرة لها طابع خاص بعد المساهمة في صعود منتخب مصر لدور الـ 8 لكأس أمم أفريقيا.

فاز أبو جبل مع الزمالك ببطولة الدوري مرتين عامي 2014، 2020 وأيضا كأس السوبر المصري والسوبر الأفريقي.

وفاز أبو جبل رفقة إنبي ببطولة كأس مصر عام 2010، ومع الزمالك 3 مرات أعوام 2013، 2014، 2018.

تقرر وبشكل رسمي مشاركة محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك أمام المغرب، خلال المواجهة المرتقبة في كأس امم أفريقيا مساء الأحد المقبل.

وشارك محمد أبو جبل بديلا لمحمد الشناوي بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار أمس الأربعاء، وشارك جابسكي بدلا منه ليقدر مباراة قوية ويساهم في فوز منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية والصعود لدور الـ 8.

ويغيب محمد الشناوي عن منتخب مصر خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وذلك بعد الإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا.

محمد الشناوي

وتلقى محمد أبو جبل الدعم الكامل خلال أحداث المباراة وقدم الوقت المتبقي بشكل ممتاز، وسيكون حارس مصر الأساسي خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب الأحد المقبل.