إلهام شاهين تهنئ محمد صبحي على مسرحية «نجوم الظهر»:«أنحني لفنك الراقي»

/675919/إلهام-شاهين-تهنئ-محمد-صبحي-على-مسرحية-نجوم-الظهرأنحني-لفنك-الراقي

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمعها بالفنان والأستاذ المسرحي محمد صبحي ووجهت له رسالة تعرب فيها عن سعادتها بعد العرض الخاص لمسرحية نجوم الظهر.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل رسالة تهنئة إلهام شاهين للأستاذ المسرحي محمد صبحي وذلك خلال السطور القادمة.

إلهام شاهين تحضر مسرحية نجوم الظهر

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها مع الفنان محمد صبحي على موقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام بعد العرض الخاص لمسرحية نجوم الظهر.

ووجهت إلهام شاهين له رسالة شكر على هذه المسريحة معربة عن سعادتها بها قائلة:”شكرا لأستاذ المسرح .. الفنان الكبير محمد صبحى .. إستمتعت جداً جداً بعرض نجوم الضهر .. قدمت مواهب غنائيه و طاقات فنيه رائعه .. فى الغناء و التمثيل و الكلمات و الألحان .. عمل راقى يؤثر فى مشاعرنا و أفكارنا .. و يؤكد فينا وطنيتنا و إنتمائنا لأمتنا العربيه .. و يحرك فينا طموحاتنا فى غد أفضل . . و يبعث فينا التفاؤل لإتحادنا لنكون قوة كبيرة توصلنا لأحلامنا .. ضحكت من قلبى و بكيت أيضاً من قلبى و أنا أسمع الأصوات الجميله تغنى للوطن و للأم و للشهيد و للعطف على الحيوان و لحب الإنسان لأخيه الإنسان .. رسائل قيمه .. أنحنى لك إحتراماً لفنك الراقى الذى يرتقي بذوقنا و إنسانيتنا.. مبرووووووك لكل من شارك فى نجوم الضهر”.

المسرحية عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي

والمسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلاً وممثلة، يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي، ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي.

إلهام شاهين تستنكر الهجوم على أصحاب ولا أعز

وقالت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على «Mbc مصر»: "أنا زعلانة من اللي بيحصل.. فيلم مهذب جدًا ومفيهوش لفظ خارج، مفيهوش حد لمس ايد التاني مش فاهمة الضجة دي على ايه".

وتابعت: "هو حلال على الأجنبي وحرام على المصري، هو احنا معندناش ناس بتخطئ.. مجلس الشعب ماله ومال نتفليكس، اللي مشترك في نتفليكس يعني عايز يشوف حاجات إباحية.. الفن بقى ملطشة وشئ سخيف جدًا".

وأضافت النجمة إلهام شاهين: "احنا بنضحك العالم علينا، مفيش بلد اعترضت غيرنا".