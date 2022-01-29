/675921/سوسن-بدر-تعيش-حالة-من-النشاط-الفني-بمسلسلين

أعلنت الفنانة سوسن بدر من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن بدء مسلسلين من بطولتها اليوم 29 يناير، وهذا إلى جانب مسلسل "البحث عن علا" الذي سوف يعرض من يوم 4 فبراير على منصة رقمية.

دوت الخليج

سوسون بدر تُعلن عن أبو العروسة 3

شاركت الفنانة سوسن بدر متابعيها على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورة تجمع أبطال مسلسل أبو العروسة 3، وذكرت الجمهور بموعد عرضه اليوم على قناة dmc، الساعة الثامنة مساءًا، إلى جانب منصة watch it، وكتبت:"مستنيكم النهاردة على دى ام سى و واتش ات"، وشاركها متابعيها من الجمهور العادي والنجوم الوسط الفني، وعلواعلى هذه الصورة بالتهنئة عن بداية المسلسل، ومنهم من تمنى أن يصبح مسلسلًا مستمرًا، وقال:" ياريت هالمسلسل يصير مسلسل مستمر".

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

مسلسل نقل عام

وكانت قد نشرت سوسن بدر منذ أيام قليلة، صورة لها من مسلسل نقل عام، والذي سوف يبدأ عرضه اليوم الساعة 10 مساءًا على قناة ON، وعلق عليه الجمهور بأنه متشوق لمتابعته، وكتبت أحدهم:" فرحانة قوى بالمسلسل"، والمسلسل من بطولة محمود حميدة وسميحة ايوب وسوسن بدر و أحمد بدير بالأشتراك مع ميرهان حسين وريم البارودي و دينا و محمد محمود عبد العزيز و إيهاب فهمي وأخرون، إخراج عادل أديب.

سوسن بدر في مسلسل البحث عن علا

يحكي مسلسل البحث عن علا الذي سوف يتم عرضه على منصة نتفليكس الإكترونية، بداية من يوم 4 فبراير القادم، عن الدكتورة علا عبد الصبور بعدما تزوجة وأصبحت أم، ويعرض طرقها في تحمل المسؤليات الكثيرة، وكيفية تعاملها مع المواقف المختلفة.

هذا العمل الدرامي الإجتماعي من بطولة: هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف غادة عبد العال ومها الوزير، إخراج هادي الباجوري.