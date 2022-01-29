بإطلالة خاطفة للأنظار.. أحدث ظهور لـ جميلة عوض «صور»

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ويرصد لكم دوت الخليج إطلالة الفنانة جميلة عوض وذلك خلال السطور القادمة.

جميلة عوض بإطلالة خاطفة للأنظار

ظهرت جميلة عوض في الصورة مرتدية جاكيت باللون الأسود، ورفعت شعرها إلى أعلى ووضعت مكياجا جذاباً، وترتدي إكسسوارات ذهبية اللون.

جميلة عوض في برنامج سبوت لايت

وحلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، الذي يذاع عبر قناة صدى البلد،وهو من تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت فيه الفنانة جميلة عوض عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة. وتابعت جميلة عوض قائلة:" صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جداً".

معلومات عن جميلة عوض

جميلة عوض ممثلة مصرية، لفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التلفزيوني تحت السيطرة في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في بداية مشوارها الفني.

ولدت جميلة عوض في مصر، ترعرعت في كنف عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي لممثلة اللبنانية راندا عوض وهي حفيدة الممثل محمد عوض. التحقت بجامعة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب حيث تدرس الإعلام، كما درست العلوم السياسية بالجامعة البريطانية في مصر. ولكنها اتجهت بعد ذلك لدراسة الاعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. منذ أعوام دراستها، كانت مهتمة بقضايا المجتمع والسياسة ونمت ذلك من خلال اشتراكها بأنشطة طلابية مختلفة بالجامعة منها نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثه والآداب. لم تكتفي بمشاركتها في المؤتمر بالجامعة ولكنها أيضاً مثلت الجامعة بمؤتمر محاكاه للأمم المتحدة في فرنسا.

سيرتها الذاتية

أخرجت للممثلة نسمة محجوب إحدى فيديو كليباتها وشاركت في مسلسل «تحت السيطرة» مع الفنانة نيلي كريم خلال دور بدور هانيا الذي لفت الأنظار إليها، ولقي ترحاب كبير من المشاهدين لكونه الأول من نوعه في التوعية عن قضية الإدمان. عرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان 2015.

في 2016، ظهرت جميلة في فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة الذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ شباك التذاكر المصري، وفي 2017 عادت لشاشة التليفزيون بدور آخر مركب في مسلسل لا تطفئ الشمس، وهو معالجة عصرية لفيلم كلاسيكي ناجح بنفس الاسم، وقدمت فيه جميلة نفس الدور الذي قامت به سابقاً الفنانة فاتن حمامة، كفتاة مراهقة تقع في حب أستاذها المتزوج. الانطلاق عالمياً جاء من خلال فيلم الإثارة الضيف (2018) الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وفيه قدمت جميلة دور فتاة تقع في حب شاب متشدد دينياً وتدعوه للتعرف على عائلتها بالمنزل جاهلة بنواياه للانتقام من والدها، لتفوز جميلة عن هذا الدور بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية – آسيوية من مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا، وهي جائزتها الدولية الأولى بعد عدة جوائز وتكريمات محلية، من بينها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة، وتكريمها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها قدوة للشباب فيما تقدمه من أعمال فنية.