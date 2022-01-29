«سلبي».. تعافي أسما شريف منير ونجلتها من فيروس كورونا

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أعلنت الإعلامية والبلوجر أسما شريف منير تعافيها هي ونجلتها لارا من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعهما لمسحة طبية ثبُت سلبية نتيجتها.

دوت الخليج يرصد تعافي أسما شريف منير ونجلتها من فيروس كورونا.

سلبية مسحة أسما شريف منير

نشرت أسما نتيجة المسحة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "أنا ولارا الحمدلله سلبي".

هذا وقد كشفت أسما شريف منير، ابنة الفنان الكبير شريف منير، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

إصابة أسما شريف منير بكورونا

ونشرت أسما شريف منير، فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تحدثت خلاله عن أعراض إصابتها بالفيروس فقالت: «إدعولي عشان أنا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا محتاجة دعواتكم عشان أنا لوحدي».

أسما شريف منير تدخل في عمل فني جديد

وكانت تعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، حيث نشرت صور لها وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت: "هعلن قريب إن شاء الله.. الحمد لله يارب.. بجد متحمسة جدا".

تعافي مديحة حمدي من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت من خلاله على شفائها بشكل تام من أوميكرون.

وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: ««الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله».

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: ««عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني».

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: ««يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق».

لورا عماد زوجة شريف منير تعود للتمثيل

تعود الفنانة لورا عماد زوجة شريف منير إلي التمثيل وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عام، حيث ستقوم بالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، من خلال حكاية” وأنسي روحي وياك”.