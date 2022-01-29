/675929/بعد-تألقها-في-ستات-بيت-المعادي-ملك-بدوي-تنضم-لمسلسل-الاختيار-3

بعد نجاح ملك بدوي في مسلسل ستات بيت المعادي، انضمت مؤخرًا لأسرة مسلسل الإختيار 3، والذي يتم تصويره هذه الأيام ليتم عرضه في الماراثون الرمضان لعام 2022.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنامة ملك بدوي لمسلسل «الاختيار 3»

ملك بدوي في الإختيار 3

أنضمت الفنانة الشابة ملك بدوي إلى فريق عمل مسلسل الإختيار 3، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العاميين الماضيين، وثباته في القمة رغم المنافسة الشديدة في رمضان 2020 و2021، ولهذا أعربت ملك عن سعادتها بالإنضمام لهذا العمل الناجح مقدمًا، وفخرها بالمشاركة في مثل هذا العمل الوطني، الذي يعرض للجمهور التضحيات التي يقدمها شرطة وجيش جمهورية مصر العربية، ومثل هذه الأعمال يدعمها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شخصيًا، وأمتنعت ملك عن كشف تفاصيل الدور.

قصة مسلسل الاختيار

ويتناول العمل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

مسلسل الإختيار3

ويعد مسلسل الإختيار 3 استكمالا لأحداث الأختيار 2 التي دارت حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

ستات بيت المعادي

ويدور المسلسل حول 3 قصص لنساء يعشن مع أزواجهن في منزل واحد بمنطقة المعادي، ولكن في أزمنة مختلفة، القصة الأولى يظهر بها الفنان أحمد وفيق زوج كندة علوش ضمن أحداث العمل، ويعيشان في فترة الستينيات، أما الثانية فتجمع إنجي المقدم بالفنان صبري فواز في فترة الثمانينات.

مأخوذ من مسلسل Why Women Koll والسيناريو والحوار لـ محمود عزت وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي، ويشارك في بطولته كل من إنجي المقدم، كندة علوش، تارا عماد، شريف حافظ، إنجي كيوان، صبري فواز، انتصار، ميرهان حسين، شريف حافظ، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين.