الحبس 3 سنوات لمحاميي كريم الهواري لانتحالهما صفة لإتلاف كاميرات "حادث زايد"

قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم السبت بالحبس 3 سنوات لمحاميي "كريم الهوارى"، لانتحالهما صفة قضائية؛ لمحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه لمتهمين اثنين آخرين هاربين في القضية.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.