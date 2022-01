/675945/اغتصبها-عمها-وعذبتها-جدتها-وأصبحت-من-أغنياء-العالم-قصة-حياة-أوبرا-وينفري

ويرصد لكم موقع دوت الخليج معلومات عن الحياة التعيسة للإعلامية أوبرا وينفري وذلك خلال السطور القادمة.

حياة أوبرا وينفري التعيسة

نشأت أوبرا وينفري في حي فقير حيث كان والدها يعمل حلاقاً ووالدتها في خدمة البيوت، وتعرضت أوبرا وينفري للكثير من المضايقات في الجامعة وذلك بسبب بشرتها السوداء إذ كانت أصولها إفريقية، وقد أكملت تعليمها في تينيسي وذلك إثر منحة حصلت عليها لكونها من أوائل الجامعة، في هذه الأثناء حصلت أوبرا على وظيفة في قناة راديو كمراسلة فيها، وقد وصلت ثروة أوبرا وينفري لحدود المليار دولار ما جعلها تدخل في ترتيب الأغنياء على العالم.

عاشت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري طفولة تعيسة وفقيرة، انتقلت للعيش مع جدتها في حي فقير في ولاية مسيسيبي بعد انفصال والديها.

وقد تعرضت للضرب والعنف من جدتها بشكل منتظم، حيث قالت في بعض الصحف: كان منزل جدتي مكانًا يُرى فيه الأطفال ولا يُسمعون أبداً.

لتصبح قصة طفولتها من أصعب القصص التي حدثت في تاريخ البشرية.

تعرضها للاغتصاب

أثارت المذيعة الأمريكية أوبرا صدمة للجميع، وهي تحكي لأول مرة، ما تعرضت له في صغرها من اغتصاب على يد نجل عمها المراهق لمدة 4 سنوات، وذلك خلال حلقة ضمن برنامج The Me You Can’t See، برفقة الأمير هاري وليدي جاجا، وهم يهدفون فيه لمكافحة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية والمرض النفسي.

وقالت أوبرا: “في عمر التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من عمري، تعرضت للاغتصاب من ابن عمي المراهق، والبالغ من العمر الـ 19 عامًا، وكنت طفلة لا أدرك حقيقة ما يحدث لي، وبعدها انهارت أوبرا في البكاء”.

وأردفت:” أنها لم تكن تعرف ما هو الاغتصاب، ولم تدرك ما يفعله، ولم تكن على علم حتى بالكلمة نفسها، ولكنها تخطت هذا تمامًا قائلة إن هذه التجربة علمتها أن الطفلة ليست آمنة في عالم ملئ بالرجال”.

بالإضاافة أيضًا لأول مرة تتحدث فيها عن الإيذاء البدني الذي تعرضت له من قبل صديق والدتها، وقالت لصحيفة نيويورك تايمز: “لفترة طويلة حملت هذا العبأ معي وكنت أخشى إخبار أي شخص لأنني اعتقدت أن هذا خطأي، ولكني الآن أكثر جرأة على مواجهة هذا”.

أعمال أوبرا وينفري

شاركت أوبرا في الكثير من المسلسلات القصيرة الناجحة، التي أنتجتها شركتها هاربو، ومن بينها مسلسل The Women Of Brewster Palace، والذي جسدت فيه دور البطلة.

كما قدمت أوبرا برنامجها الحواري الخاص بها، والذي كان يبث في 125 قناة، وبعدها أطلقت مشروعها وهو Oprah’s Book.

ورصدت شركتها 51 مليون دولار، لتعليم الفتيات الفقراء في إفريقيا، لمساعدة ضحايا إعصار كاترينا، وحازت أوبرا على ميدالية الحرية من الرئيس أوباما، تقديراً لها من أجل أعمالها الوطنية.

الحياة العاطفية للأوبرا وينفري

الحياة العاطفية لم تكن يوما أولوية في حياة أوبرا وينفري، كانت لها علاقات عابرة وهي لم تتزوج يوماً.

رُزقت بطفل واحد في العام 1968 اطلقت عليه اسم Kanaan، الا انه لم يعش طويلاً.

أقوال شهيرة لاوبرا وينفري

"النجاح المادي يزودك بالقدرة على التركيز على الأمور المهمة فعلاً، ومنها أن تكون قادراً على إحداث الفرق ليس في حياتك وحسب بل ايضا في حياة الآخرين".

"كثيرًا ما أضحك لأنني عرفت معنى الحزن".

" ما زلت قوية، لا أعرف نقاط ضعف في داخلي".