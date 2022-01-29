/675931/ضبط-9-طن-جبنة-رومي-غير-صالحة-للإستهلاك-الآدمي-بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، والمحلات التجارية والمصانع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 9 طن جبنة رومي، غير صالحة للإستخدام الآدمي بعزبه غراب قرطسا بمركز دمنهور وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ضبط لحوم كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمى بالبحيرة

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين . هذا وقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع الطب البيطرى حملات مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة كوم حمادة

أسفرت عن ضبط ٤٧ كجم من اللحوم المفرومة الغير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط ١٠ كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وكمية من اللحوم المقطعة المعدة للتجهيز.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين