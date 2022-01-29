رسمياً.. الخطيب يعتذر عن حضور نهائي كأس الأمم الإفريقية

/675932/رسميا-الخطيب-يعتذر-عن-حضور-نهائي-كأس-الأمم-الإفريقية

أعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في خطاباً رسمياً من باتريس ماتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعدم تلبية دعوة رئيس «كاف» لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يوم ٦ فبراير المقبل في ياوندي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وذلك من أجل ارتباطه بموعد هام مع الطبيب المعالج في ذلك التوقيت كما وجه رئيس الأهلي الشكر لأعضاء الاتحاد الإفريقي والقائمين عليه، وتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح لخدمة الكرة الإفريقية.

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

لتعد ذلك المرة الثانية التي يحصد فيها المارد الأحمر المركز الثالث بعدما حثث تلك المركز عام 2006، بعد فوزه على كلوب أمريكا الميكسيكي.

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.

وفي العام الماضي تقابل المارد الأحمر مع الدحيل القطري وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وقدم خلالها النادي الأهلي لقاء كبير واستطاع أن يحسم المباراة لصالحة رغم أن البطولة كانت تقام في قطر بملعب الدحيل، وحدثت أيضاً عدة مواجهات يأتي التفوق فيها كمجمل لعرب أسيا على أفريقيا.