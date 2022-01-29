/675936/بسبب-الحرب-على-إقليم-تيجراي-إثيوبيون-يتهمون-آبي-أحمد-بارتكاب-جرائم-حرب

فتح نشطاء إثيوبيون بمواقع التواصل الاجتماعي النار على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فور نشره رسالة عن زيارته لدولة الإمارات العربية واستقبال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد له، حيث أكد آبي أحمد على الاستقبال الحار من قبل محمد بن زايد له وللوفد الإثيوبي المرافق.

حيث أنهال نشطاء إثيوبيا الغاضبون باللوم والرفض الموجه له، مشيرين لانقسام إثيوبيا في عهده، مؤكدين أن إثيوبيا تحت حكمه أصبحت تطلب المساعدة وتعاني من نقص التغذية، البداية جاءت عندما كتب آبي أحمد تغريدة علة حسابه الرسمي بتويتر قال فيها: "عظيم تقديري لأخي صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، على الترحيب الحار الذي لقيته أنا ووفدي المرافق، لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا.

وهنا انهالت عليه تغريدات الإثيوبيين الغاضبة، الرافضة للحرب التي يشنها آبي أحمد على إقليم تيجراي وغيرها من الأقاليم في إثيوبيا، حيث قال جي أم خير "إثيوبيا بلدي، أنت غبي.. قل من قاتلك حتى تقتله. محمد يوسف عمر أحد النشطاء بعث بمقطع فيديو لآبي أحمد عبر حسابه الرسمي، ليظهر اللاجئين الإثيوبيين الذين يبعثون برسائل لإغاثتهم من القتال وضرب قوات آبي أحمد لهم، بينما نشر جو تسجي صورة معبرة لإثيوبيا تحت حكم آبي أحمد، وفي الصورة طفل صغير يعاني من سوء التغذية ويبكي طالبًا المساعدة.

رئيس وزراء الإبادة الجماعية

كما علق بيلوشو كوميسي مؤكداً: "بينما يخدعنا أبي أحمد بـ "حواره الوطني" الوهمي، فإن مليشيا الأمهرة المتطرفة المسلحة من قبل أبي نفسه، تحرق المحاصيل الزراعية في عدة مناطق أوروميا ولكن العالم صامت، ليرد جو تسجي قائلًا: "رئيس وزراء الإبادة الجماعية يطلب المزيد من الطائرات بدون طيار"وقال كيفيو: "دم المدنيين الأبرياء في تيجراي على أيدي آبي أحمد"، طالبًا بفرض منطقة عازلة ضد الطيران في تيجراي، ووقف إلقاء القنابل على تيجراي.

كان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن اليوم السبت، عن زيارة آبي أحمد إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.‏ ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورًا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له. وجاء في تغريدة نشرها حساب مكتب آبي أحمد "سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".