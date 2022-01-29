/675938/رئيس-عربية-النواب-زيارة-الرئيس-السنغالي-لمصر-تؤكد-الانفتاح-المصري-على-قارة-أفريقيا

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية الخطوات المصرية المتوالية نحو أفريقيا وتعزيز العلاقات معها على مختلف الأصعدة والسبل، إيمانا بأهمية التواصل المصري الأفريقي وأهمية أفريقيا كامتداد للأمن القومي المصري، علاوة على مقدرات القارة وإمكانياتها الضخمة والتي لم تستغل بعد.

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ونوه المغازي، في بيان صحفي له اليوم، بزيارة الرئيس السنغالي، ماكي سال، إلى مصر ولقائه الرئيس السيسي، وتعبير مصر عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية مع السنغال وأهمية الدور السنغالي في غرب أفريقيا، وبما يحقق الأمن الإقليمي لمصر ويساعد على إرساء سبل السلام والاستقرار بقارة أفريقيا.

يسري المغازي: زيارة الرئيس السنغالي لمصر تؤكد الانفتاح المصري على قارة أفريقيا

وأشاد رئيس عربية النواب، بمجمل العلاقات المصرية مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن زيادة التعاون بين مصر والسنغال في مجالات عديدة وزيادة نشاط الشركات المصرية في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية في السنغال.

واعتبر النائب يسري المغازي، أن زيارة الرئيس السنغالي لمصر، خطوة جديدة في إطار العلاقات المصرية – الأفريقية المتنامية بشكل عام من جهة، والعلاقات الثنائية القوية بين مصر والسنغال من جهة أخرى، وتكشف انفتاحا مصريا كبيرًا على مختلف دول أفريقيا.

الرئيس السيسي ونظيره السنغالى يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغالي ماكى سال، اليوم السبت، التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين وذلك فى قصر الاتحادية.

اتفاقيات التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها شملت اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والكهرباء، بتوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونظيرته السنغالية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال الآثار، إلى جانب عدد من الاتفاقيات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم السبت، بقصر الاتحادية الجديدة، الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

الرئيسان التقطا الصور التذكارية، فضلا عن انطلاق القمة المصرية السنغالية لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إلى جانب بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات صداقة تاريخية

مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس سنجور، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة.

المباحثات المصرية السنغالية

المباحثات المصرية السنغالية، يشارك فيها كل السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.