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أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكمها على محاميي كريم الهواري والمتمهمين في قضية انتحال صفة ظباط مباحث للإستيلاء على كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة التي راح ضحيتها 4 شباب من طلاب المرحلة الثانوية بالشيخ زايد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد بحبس المتهمين في القضية 3 سنوات مع النفاذ في لإنتحالهم شخصية لسرقة كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة التي شهدتها مدينة أكتوبر الفترة الماضية والتي راح ضحيتها 4 شباب بسبب السرعة الزائدة من كريم الهواري وكيل المحاميين المتهمين.

السجن 3 سنوات لمحاميي كريم الهواري في قضية «كاميرات المراقبة»

وقال وكيل محاميي كريم الهواري خلال تصريحات بعد الجلسة : " المحكمة أصدرت حكم قاسي على المتهميين، المحكمة قضت بالسجن للمتهم الأول والثاني بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، ينما المتهم التالت والرابع سجن 3 سنوات مع كفالة 200 ألف جنيه".

وتابع وكيل المحاميين: "الحكم كان قاسي على المحاميين وأصيبوا بالإغماء بعد سماع الحكم، زوجات المتهمين أصابهم الحزن بعد الحكم".

وأختتم : "ماتوقعتش الحكم الصادر إطلاقا .. لكن القضاء فوق كل شئ".

تفاصيل قرار النيابة بإحالة كريم الهوارى للمحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قدر أصدر قرار بإحالة كريم الهوارى، المتهم بقتل 4 شباب الى المحاكمة العاجلة، وإحالته الى محكمة الجنايات محبوساً، لمحاكمته فيما نسب اليه من تعاطى وأحراز مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه عن طريق الخطأ فى قتل 4 اشخاص بمنطقة الشيخ زايد بينهم 3 أطفال.

وجاء بيان النيابة العامة شارحاً لما حدث، ووصف المتهم كريم الهوارى، بالرعونة والإهمال وعدم مراعاة القانون واللوائح المنظمة لعملية القيادة، حيث انه كان يقود سيارته بسرعة كبيرة تتجاوز السرعات المحددة قانوناُ، بالأضافة الى تعاطيه للمخدرات اثناء القيادة، مما تسبب فى عدم قدرته على مراعاة المسافة بينه وبين سيارة الضحايا فقام بدهسهما وقتلهما فى الحال، بالأضافة الى اتهامه بجنح أخرى.

أدلة الثبوت ضد كريم الهوارى

وأستندت النيابة العمة فى إقامة الدليل على المتهم، عن طريق 6 شهود شاهدوا الحادث اثناء وقوعه، وقاموا بالادلاء بأقوالهم فى التحقيقات، بالاضافة الى كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة كما رصدها الشهود، وضابط الشرطة الذى حررمحضر الواقعة فور حدوثها، وايضاً الطبيبة الشرعية التى قامت بتحليل عينة الدم التى تم سحبها من المتهم كريم الهوارى، والتى جاءت نتيجة العينات لتثبت تعاطى المتهم سالف الذكر للمواد المخدرة المبينة فة التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة، وهى عبارة عن كوكايين وحكول إيثيلى.