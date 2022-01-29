/675940/بعد-اتهامه-بقتل-زوجته-في-الزاوية-الحمراء-حبس-عاطل-4-أيام-على-ذمة-التحقيقات

قامت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل زوجته والذي تعدى عليها الضرب، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقتله زوجته، بعد وصلة ضرب، بمنطقة الزاوية الحمراء، ونقلت الجثة الي المستشفي.

دوت الخليج وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغ بشأن اخطار الاهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. بعد اتهامه بقتل زوجته في الزاوية الحمراء.. حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وبعد الفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "إ. م" 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبعد إجراء التحريات تبين أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اتهامه بقتل زوجته في الزاوية الحمراء.. حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.