صّور 1000 فيديو لمجندات عاريات.. حبس ضابط في الجيش الإسرائيلي  18 شهرا 

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قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية ، اليوم السبت، الحكم على ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالسجن لمدة 18 شهرا، وذلك لقيامه بتصوير عشرات المجندات خلال لحظات خاصة على مدار عامين.

دوت الخليج

التحقيقات التي أجرتها لجنة اسرائيلية كشفت عن اعتراف الملازم روم أبيرجيل، بأنه مذنب في 45 تهمة تتعلق بأفعال غير لائقة ومحاولة التحرش الجنسي، تم التعرف على ما لا يقل عن 30 ضحية، حسبما نقل موقع "واينيت" الإخباري، وخفضت المحكمة بقيادة القاضي الكولونيل شاحر غرينبيرج رتبة أبيرغيل إلى رتبة "خاص"، ووفقا لموقع "واينت" سعى المدعون في البداية إلى حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

التحرش الجنسي

وقام أبيرغيل خلال جلسة الخميس الماضي، بالاعتذار لضحاياه، موضحاً انه لم يخطط أو ينوي توزيع أي من الصور ومقاطع الفيديو التي تم العثور عليها على أجهزته أثناء التحقيق والتي بلغ عددها ألفا، ووجهت المحكمة العسكرية إلى أبيرجيل 81 تهمة تتعلق بأفعال غير لائقة ومحاولة التحرش الجنسي، ولكن تم تقليلها في صفقة الإقرار بالذنب.

الردع مطلوب وسط قضايا مماثلة

ورغم أن الحكم جاء أخف مما طلبه المدعون، لكن القاضي جرينبيرج أكد إن الردع مطلوب وسط قضايا مماثلة شوهدت في الجيش العام الماضي"، وأضاف جرينبيرج في تصريحاته إن أبيرجيل اتهم بالتخطيط الدقيق للتصوير السري للجنديات عندما كن عاريات ومرتديات ملابس جزئية فقط باستخدام تطبيق يسمح بالتقاط الصور على الهاتف بينما يبدو أنه مغلق".

مقاطع الفيديو والصور التي التقطها سرا حفظها في مجلدات منظمة

وأظهرت التحقيقات الأولى قيام أبيرجيل بتحرير مقاطع الفيديو والصور التي التقطها سرا وحفظها في مجلدات منظمة، ويأتي الحكم الصادر في حق أبيرجيل في أعقاب حادثتين بارزتين تتعلقان بجرائم جنسية ضد مجندات. يشار إلى أن قائد بالجيش الإسرائيلي ويدعى "أوفك بوخاريس" وجهت إليه تهم بالتعدي جنسيا على 16 مجندة وضابطة، بجانب عدة وقائع شذوذ جنسي، منذ مايزيد عن ثلاث سنوات، وشغل "بوخاريس"، منصب قائد لواء "جولاني" وقائد فرقة، وكان مرشحًا لتسلم منصب رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من التهم الموجهة إليه إلا أنه نفى ارتكابه لها، لكن النيابة العسكرية تبنت رواية المجندة وضابطة، وارتكابه جريمة هتك عرض ضابطة 6 مرات في أماكن مختلفة.