/675942/تدريبات-تكتيكية-لبدلاء-الزمالك-في-مواجهة-سيراميكا

خصص الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات تكتيكية لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا كليوباترا بالأمس خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود – وليد عبد المنعم – أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني – محمد حسن- ونيفول كوبينا – مصطفي ميسي.

خط الهجوم باسم مرسي – شادي حسين .

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو – عمرو الحلواني – محمود نبيل – مصطفى بهاء – محمد توني – كوامي بونسو – ايفانز منساه – حسام محمد – جمال السعيد.