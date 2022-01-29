/675943/مدرب-المغرب-نستعد-للحرب-التكتيكية-لمواجهة-مصر-بكأس-أمم-أفريقيا

أكد وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الاستعداد لمواجهة مصر سيكون على قدم وساق ولا يمكن الخطأ في هذه المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "هذه المباراة ستكون تكتيكية من الطراز الأول، والفائز سوف ينتقل للدور نصف النهائي، وأعلن التحدي لهذه المباراة المرتقبة أمام مصر".

وتابع "المغرب تعتمد على الاستحواذ ومصر تريد التنظيم دائما فالمباراة ستكون صعبة على الطرفين ولا يمكن توقع الفريق الفائز وأتمناها مغربية".

وزاد "سيكون هناك حرب تكتيكية على أرض الملعب ومصر لديها الخبرات الكافية في بطولات أفريقيا ويجب أن نكون مستعدون لهذا النزال القوي بين العريقين، وسيكون هناك عمل جماعي على الخط الهجومي لدينا من أجل إحراز العديد من الأهداف وحل الأزمة التي كنا نعاني منها خلال المواجهات السابقة".

واختتم " لقد لعبنا مباريات ودخل مرمانا الأهداف في البداية ولكننا تمكنا من العودة ومبارتي الجابون ومالاوي خير دليل على ذلك ولا يوجد أي قلق علينا في هذه المباراة".

تفوق أسود الأطلسي.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والمغرب قبل مباراة الغد

يستعد منتخب مصر لمباراته غداً الأحد في مواجهة قوية أمام نظيرة المغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقي المنتخبين في 27 مباراة جمعت بينهم، حيث نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، بينما حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتقل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ شوط المباراة الأول بستحواذ نسبياً من كوت ديفوار دون تشكيل أي خطورة، وبادل منتخب مصر بهجمات شكلت خطورة على مرماهم عن طريق الثلاثي المتواجد في خط الهجوم. وفي الدقيقة 16 سدد عمر مرموش تصويبة صاروخية اصطدمت بالعارضة في أخطر كرات منتخب مصر على منتخب كوت ديفوار، ثم حاول بعدها بدقائق محمد صلاح من شوطه قوية نجح حار الفريق الإيفواري في التصدي لها.

وحاول مصطفى محمد في كرة استلمها من محمد صلاح، صوبها بقوة ونجح الحارس في إخراجها لركلة ركنية للفراعنة، وبدأ بعدها هدد الأفيال مرمى الفراعنة في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم سنجاري بركلة مزدوجة ،ولكن نجح الشناوي في التصدي للكرة بنجاح.