فيلم «من أجل زيكو» يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويعتلي عرش الإيرادات

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يستمر فيلم «من أجل زيكو» للنجمة منة شلبي والفنان كريم محمود عبد العزيز في التفوق على منافسيه متصدرًا ،أمس الجمعة، إيرادات شباك التذاكر بنحو 704,095 جنيه، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «من أجل زيكو».

أبطال فيلم من أجل زيكو

فيلم "من أجل زيكو" هو من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف سيكونوا اسعاد يونس وشيكو، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "اذكى طفل في مصر".

ويدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجئات الخطيرة والشيقة.

و بعدما نُشر البوستر الدعائى لفيلم «من أجل زيكو»، والأغنية الدعائية للعمل والتي أتت بعنوان «الغزالة رايقة»، انهالت التعليقات الهجومية عليه من قبل الجمهور، وزادت اتهاماته بالنسخ من الأعمال الأجنبية.

وأتت تعليقات أحد الجماهير حول فيلم «من أجل زيكو» على النحو الآتي: «فيه فيلم نازل اسمه من اجل زيكو والحقيقي الموضوع غريب بجد الفيلم قصته متاخدة من الفيلم الاجنبي Little Miss Sunshine والحقيقي ان الابداع ما وقفش لحد هنا وبس لا كمان اخدوا فكرة البوستر من بوستر الفيلم الاجنبي اللي هو ليفيل الوحش في الابداع، ومش بس كدا لا اغنية الغزالة رايقة الاغنية الدعائية للفيلم متاخد من اغنية روسية لباند اسمهم Alex&rus».

فيلم من أجل زيكو يثير غضب الجمهور

وأضاف: «الأغنية مشهورة يعني فا الحقيقة الواحد محتاج يفهم هل احنا كاجمهور او متفرجين او شباب او اي فئة يعني هل احنا عايشين في كهف مش عارفين اللي بيحصل برا كوكب مصر فا مش هانعرف اللي بيحصل دا !».

الغزالة رايقة» مأخوذة من لحن أغنية روسية واسمها مسروق من مطرب شهير وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد أن الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا من فيلم «من أجل زيكو» هي خدعة كبيرة من صناع الفيلم، لأن لحنها مأخوذ من لحن أغنية روسية تحمل اسم wild lioness.

مقارنة بين فيلم من أجل زيكو وفيلم Little Miss Sunshine يحكي الفيلم قصة تصمم عائلة على دخول ابنتهم الصغيرة البالغة من العمر عشر سنوات في نهائيات مسابقة الجمال للأطفال، ومن أجلها، يخوضون رحلة عبر البلاد في حافلة (فولكس فاجن).

آخر أعمال منه شلبي

ومن الجدير بالذكر أن منة شلبى قدمت آخر أفلامها "النمس والأنس"، والذى انطلق في دور العرض يوم 4 أغسطس الماضى

والفيلم من بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وسيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهومن قصة وإخراج شريف عرفة.