/675946/مدرب-المغرب-لدينا-أفضل-حارس-في-العالم-ويكشف-أسباب-عدم-مشاركة-أشرف-بن-شرقي

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن أسباب عدم مشاركة أشرف مع بن شرقي حتى الأن في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مصر "هناك منافسة قوية وشرسة في الخط الأمامي وكل لاعب لديه الفرصة للظهور الدولي مع منتخب المغرب، ونحن نعتمد حاليا على سوفيان بوفال ويقدم مستويات جيدة".

وتابع "بالطبع سيكون هناك حاجة لأشرف بن شرقي خلال المواجهات المقبلة ولكن كل مباراة لها الظروف الخاصة بها وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين داخل أرض الملعب".

أشرف بن شرقي

وواصل "لقد شاهدت خطأ ياسين بونو ضد مالاوي وهذه الأمور من الممكن أن تحدث والأهم أننا عدنا للمباراة سريعا وهذا لن يقلل من الحارس لأنه من الأفضل في العالم حاليا".

وأكمل "سأحب مشاهدة الجماهير المغربية في المواجهة المرتقبة أمام مصر ومن جانبنا سيكون هناك تركيز شديد وجيد للمباراة من أجل إسعادهم".

مدرب المغرب: نستعد للحرب التكتيكية لمواجهة مصر بكأس أمم أفريقيا

أكد وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الاستعداد لمواجهة مصر سيكون على قدم وساق ولا يمكن الخطأ في هذه المباراة.

ياسين بونو حارس المغرب

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "هذه المباراة ستكون تكتيكية من الطراز الأول، والفائز سوف ينتقل للدور نصف النهائي، وأعلن التحدي لهذه المباراة المرتقبة أمام مصر".

وتابع "المغرب تعتمد على الاستحواذ ومصر تريد التنظيم دائما فالمباراة ستكون صعبة على الطرفين ولا يمكن توقع الفريق الفائز وأتمناها مغربية".

مباراة مصر والمغرب

وزاد "سيكون هناك حرب تكتيكية على أرض الملعب ومصر لديها الخبرات الكافية في بطولات أفريقيا ويجب أن نكون مستعدون لهذا النزال القوي بين العريقين، وسيكون هناك عمل جماعي على الخط الهجومي لدينا من أجل إحراز العديد من الأهداف وحل الأزمة التي كنا نعاني منها خلال المواجهات السابقة".

واختتم " لقد لعبنا مباريات ودخل مرمانا الأهداف في البداية ولكننا تمكنا من العودة ومبارتي الجابون ومالاوي خير دليل على ذلك ولا يوجد أي قلق علينا في هذه المباراة".