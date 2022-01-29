/675950/لأول-مرة-تعاون-نور-مع-والده-خالد-النبوي-في-رمضان-2022-تفاصيل

يعتبر مسلسل راجعين يا هوا أول تعاون يشارك فيه الفنان الشاب نور النبوي مع والده الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، وهو من بطولة والده الفنان خالد النبوي.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل شخصية الفنان الشاب نور النبوي في مسلسل راجعين يا هوا وذلك خلال السطور القادمة.

دور الشاب نور النبوي

ويجسد نور النبوي خلال الأحداث شخصية نجل شقيق والده الفنان خالد النبوي، وتتصاعد الأحداث بينهما، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة. وبدأ المخرج محمد سلامة مؤخرًا تصوير مشاهد مسلسل راجعين يا هوا، والمأخوذ عن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويكتب السيناريو والحوار الخاص به السيناريست محمد سليمان عبد المالك.

وتم تصوير مشاهد العمل العمل بين المعادي ومصر الجديدة وأبو رواش وأيضًا حي الجمالية، ومن المقرر أن يتم تصوير جزء من العمل في أوروبا خلال شهر فبراير المقبل.

وشهدت أجواء تصوير مسلسل راجعين يا هوا، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا، مع التزام صناع العمل بارتداء الكمامات وتواجد طبيب مخصص للتعقيم بين الحين والآخر في نفس مكان توادجدهم.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا

ويعد مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

أروما ستوديوز تنتج راجعين يا هوا

تقدم شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني برئاسة تامر مرتضى أعمالًا مميزة تناقش مواضيع حساسة تهم الشارع المصري، وأعتادت على تقديم رؤى جديدة لعدة موضوعات. فقد أنتجت مسلسل إلا أنا الذي يعرض قصصًا مختلفة بأبطال متغييرين، يناقش فيها موضوعات من المجتمع لم تُناقش من قبل، وأيضًا مسلسل إختيار إجباري الذي ناقش تطور التكنولوجيا وتدخلها في حياتنا، وحتمية الحظر في إستخدام السوشيال ميديا.

أنتجت شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني العديد من الأعمال الناجحة أيضًا منها: الخروج، الصياد، لعبة إبليس وأمر واقع.