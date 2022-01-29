/675951/باعتباره-المسيخ-الدجال-اعتقال-رجل-هدد-بقطع-رأس-الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن

اتهم جهاز المخابرات الأمريكية الـ«سي أي إيه»، شخصا من ولاية كنساس الأمريكية، يزعم أنه تلقى تعليمات من ‏الله بالسفر إلى العاصمة واشنطن للقضاء على حياة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏

دوت الخليج

المتهم « سكوت ريان ميريمان»، و يعمل مقاول بناء، وجهت له اتهامات بتوجيه تهديدات ضد الرئيس الأمريكي، وفقا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع "ديلي بيست، وعثر وكلاء الاستخبارات الأمريكية على ميريمان في ساحة انتظار في هاجرستاون بماريلاند، في 26 يناير الجاري، بينما كان في طريقه من إندبندنس، كانساس إلى العاصمة واشنطن، بناء على شكوى جنائية.

قطع رأس الأفعى في قلب الأمة

وخلال التحقيق مع المتهم في ساحة انتظار السيارات، أظهرت وثائق المحكمة أن ميريمان ادعى إنه تلقى تعليمات من الله بالسفر إلى العاصمة الأمريكية "لقطع رأس الأفعى في قلب الأمة"، بحسب تعبيره، وفي وقت لاحق، أبلغ سكوت ريان ميريمان وكلاء المخابرات أن لديه رسالة لإيصالها إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأنه سينصحه بأن الناس سئموا الانقسام في البلاد، ويجب أن يعودوا إلى الله. عملاء الخدمة السرية أشاروا في الشكوى إلى إنهم عثروا على مجلة فيها ثلاث علب من الذخيرة، بالإضافة إلى منظار رصد في حقيبة ظهر ميريمان، وهدد ميريمان أحد وكلاء الاستخبارات الأمريكية قائلا له: "أنا قادم من أجلك أيها اللعين".

رسائل التهديد عبر حسابه الشخصي

سكوت ريان ميريمان ، قام خلال الفترة من 25 و27 يناير الجاري، بنشر سلسلة من رسائل التهديد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى أن بايدن هو "المسيح الدجال"، بينما شبّه عميل الخدمة السرية بالشيطان "لوسيفر".

وفي 27 يناير، اتصل ميريمان بلوحة مفاتيح البيت الأبيض، عبر هاتف عمومي موجها تهديدات بالقتل ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو الأمر الذي دفع عامل الهاتف داخل البيت الابيض إلى الاتصال بالخدمة السرية، التي قامت بدورها بالتحدث بعد ذلك مع سكوت ريان ميريمان في ساحة انتظار السيارات في كانساس، ليكشف عن تفاصيل مخططه ومبرراته . حيث تم احتجاز سكوت ريان ميريمان في وقت لاحق، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.