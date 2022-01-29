القومى للإعاقة ينقل نهائى إفريقيا لكرة السلة للكراسى المتحركة عبر فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بإذاعة البث المباشر لنهائى بطولة إفريقيا لكرة السلة للكراسى المتحركة، على الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، وهى المباراة التى يخوضها منتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة فى مواجهة جنوب إفريقيا.





وأعلنت المشرف العام على المجلس، تمنياتها بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة السلة للكراسى المتحركة، مطالبة الشعب المصرى والأشخاص ذوى الإعاقة أن يكونوا خلف الفريق المصرى بالدعوات والمؤازرة فى المبارة النهائية.

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