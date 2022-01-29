من جانبه، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهدف من الزيارة هو مشاركة أهالى الصعيد في تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادى منها.
وأشار "النمر"، إلى أن خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي صعيد مصر فى ظل رؤية واستراتيجية مصر 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الأقصر: وفد هيئة تنمية الصعيد يزور مدينة الزينية لبحث مقومات التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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