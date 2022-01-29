محافظة الأقصر: وفد هيئة تنمية الصعيد يزور مدينة الزينية لبحث مقومات التنمية

جدة - نرمين السيد - زار وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة حسام النمر رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى لهيئة تنمية الصعيد اليوم السبت، مركز ومدينة الزينية لعرض مقومات التنمية والفرص الاستثمارية المتاحة.





من جانبه، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهدف من الزيارة هو مشاركة أهالى الصعيد في تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادى منها.

وأشار "النمر"، إلى أن خطط الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي صعيد مصر فى ظل رؤية واستراتيجية مصر 2030.