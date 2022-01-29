أول ظهور لمولود محمد عبده الـ 11.. «صور»

قرر المطرب السعودي محمد عبده الكشف عن مولوده الجديد الذي استقبل يوم الأربعاء الماضي 5 يناير.

دوت الخليج يستعرض الصور الأولى لمولود محمد عبده.

مولود محمد عبده

نشر المستشار تركي آل شيخ صورة للمطرب محمد عبده رفقة مولوده الجديد وثلاثة من أبناءه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

هذا وقد رُزق المطرب السعودي محمد عبده البالغ من العمر 72 عامًا بمولود جديد، اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير، وسماه سلمان تيمنًا بملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي.

محمد عبده يستقبل مولود جديد

أعلن المطرب السعودي محمد عبده، من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مولد طفلًا جديدًا له، وقال: "الحمد لله رب العالمين رُزِقت فجر هذا اليوم بمولود"، وتابع باسم المولود وسبب تسميته:"أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

أبناء الفنان محمد عبده

أنجب محمد عبده من زوجته السابقة سبعة أبناء، أسماءهم كالآتي: نورا، وود، حيفا، ريم، دلال، عبد الرحمن وبدر، حيث ينتقي المطرب أسماء أبنائه بعناية ليكن لكل اسم معنى رايقي، وله دلالة إجابية.

ونهاهم بمولوده الجديد من زوجته الثانية، الذي أسماه سلمان، على اسم حارس الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز.

محمد عبده من رواد الطرب العربي

ولد الملحن والمطرب محمد عبده في محافظة الدرب جنوب السعودية، سافر فيما بعد من جدة لبيروت، فالتقى هناك بالملحن السوري محمد محسن، الذي تبناه في بدايته وأخرجه للنور.

قدم الكثير من الأعمال القوية الرائدة في الطرب العربي، لذلك أطلق عليه فنان العرب. وغنى على عدد كبير من المسارح الكبيرة في السعودية والخليج والدول العربية المختلفة، غير أنه شارك في مجموعة من الإحتفاليات والمهرجانات في معظم دول العالم، أهمها: لوس أنجلوس، فرنسا، جينيف، واشنطن ولندن.

اعتزال مؤقت للفنان محمد عبده

توقف محمد عبده عن الظهور في الحفلات والمناسبات العامة لمدة 8 سنوات، وكان ذلك لعدة أسباب منها وفاة والدته، وعاد بعدها بقوة ومازال يمتع جمهوره بأعمال متنوعة حتى الآن.

أوبريتات من ألحان محمد عبده

لحن محمد عبده عدد كبير من الأوبرتات، ومعظمها وطينة مثل: أرض الرسالات والبطولات، عرايس المملكة، فارس التوحيد وأنشودة العروبة.

تعاونات محمد عبده مع مطربين العالم العربي

غنى فنان العرب أغاني عديدة بالمشاركة مع مؤلفين كثيرين، مثل: عبد الله الفيصل، بدر شاكر السياب، ثريا قابل، سعود سالم وطلال الرشيد.