/675954/سوفيان-بوفال-نريد-إسعاد-الشعب-المغربي-ومواجهة-مصر-صعبة

أكد سفيان بوفال، لاعب منتخب المغرب أنه يعلم تمام استعداد الشعب المغربي لمباراة مصر الهامة بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر "الشعب المغربي ينتظر الفوز ونريد إسعادهم دائما ونعد الجماهير بتقديم أفضل أداء يليق بنا".

وتابع "لدينا قوة ذهنية كبيرة وذلك أظهرناه خلال مبارتي الجابون ومالاوي عندما كنا متأخرين في النتيجة وعدنا للقاء من جديد وهذا أمر جيد يحسب لنا".

وواصل "الأمور تسير في الطريق الصحيح قبل مباراة مصر والمدرب طلب من اللاعبين التركيز الشديد خلال مواجهة مصر المرتقبة، ويجب أن نكون أكثر فاعلية".

سوفيان بوفال

واختتم "مصر منتخب مصر ومباراة الغد ستكون هامة وكبيرة وبالطبع نسعى لتحقيق الفوز في نهاية المقابلة والتواجد في الدور نصف النهائي".

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

وواصل "نريد الوصول إلى أبعد مدى خلال البطولة ولكن أمامنا خصم كبير وصعب ولكن نريد الفوز باللقب القاري وإسعاد الجماهير المغربية".

وأكمل "لابد أن يكون لدينا هجوم كبير خلال المباراة ونقدم أفضل مستوى لدينا للصعود للدور القادم، وبخصوص تقديم موعد المباراة فهذا الأمر غير جيد بعض الشيئ ولكننا مستعدون لأن الملعب جيد وفندق الإقامة أيضا ونتعامل مع الأمر جيداً".

مدرب المغرب: لدينا أفضل حارس في العالم.. ويكشف أسباب عدم مشاركة أشرف بن شرقي

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن أسباب عدم مشاركة أشرف مع بن شرقي حتى الأن في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مصر "هناك منافسة قوية وشرسة في الخط الأمامي وكل لاعب لديه الفرصة للظهور الدولي مع منتخب المغرب، ونحن نعتمد حاليا على سوفيان بوفال ويقدم مستويات جيدة".

وتابع "بالطبع سيكون هناك حاجة لأشرف بن شرقي خلال المواجهات المقبلة ولكن كل مباراة لها الظروف الخاصة بها وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين داخل أرض الملعب".

أشرف بن شرقي

وواصل "لقد شاهدت خطأ ياسين بونو ضد مالاوي وهذه الأمور من الممكن أن تحدث والأهم أننا عدنا للمباراة سريعا وهذا لن يقلل من الحارس لأنه من الأفضل في العالم حاليا".

وأكمل "سأحب مشاهدة الجماهير المغربية في المواجهة المرتقبة أمام مصر ومن جانبنا سيكون هناك تركيز شديد وجيد للمباراة من أجل إسعادهم".