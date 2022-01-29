/675955/كارتيرون-يجتمع-بجهازه-الفني-على-هامش-مران-الزمالك

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمساعديه على هامش مران الفريق اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث كارتيرون في مجلسة منفرده مع مدحت عبد الهادي الممدرب العام، للحديث معه حول استعدادات الزمالك للفترة المقبلة، التي ستشهد عودة الدوري العام و بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لقاء الزمالك أمام بترو أتليتكوالأنجولي في أول مباريات دور المجموعات، حيث سيلعب اللقاء يوم 12 فبراير.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية، وودع الفارس الأبيض البطولة بالرغم من الفوز في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3/1.

تدريبات الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات تكتيكية لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا كليوباترا بالأمس خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً علي ستاد القاهرة الدولي وفقا للخطاب المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

الكشف عن إصابة محمد عواد حارس الزمالك بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

تعرض محمد عواد حارس نادي الزمالك، إلى الإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وساهم محمد عواد في فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة من جانب لاعبي سيراميكا خلال أحداث المباراة.

وقبل نهاية المباراة تعرض محمد عواد إلى الإصابة وغادر ملعب المباراة، ليشارك بدلا منه السيد عطية الحارس البديل.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن إصابة محمد عواد بكدمة في العضلة الأمامية وجاء خروج اللاعب من أجل الحفاظ عليه حتى لا تتفاقم الأصابة.

ويأمل الجهاز الطبي بنادي الزمالك جاهزية اللاعب لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في كأس الرابطة.