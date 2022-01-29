/675956/تشكيل-الكاميرون-الرسمي-لمواجهة-جامبيا-بكأس-أمم-أفريقيا

أعلن توني، المدير الفني البرتغالي لمنتخب الكاميرون عن التشكيلة الرسمية لمواجهة جامبيا، في إطار مباريات دور الـ 8 لكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على ملعب جابوما، ويلعب الفائز أمام الرابح من مواجهة مصر والمغرب في الدور قبل النهائي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للكاميرون:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دان ميشيل كاستيليتو، ميشيل نغادو، توهو تولو، كولين زفاي

خط الوسط: مارتين هونجلا، أندري زامبو أنغويسا، سامويل آوم جوبت

خط الهجوم: نيكولاس مومي، كارل توكو ايكامبي، فينسنت أبو بكر

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

تشكيل الكاميرون

وواصل "نريد الوصول إلى أبعد مدى خلال البطولة ولكن أمامنا خصم كبير وصعب ولكن نريد الفوز باللقب القاري وإسعاد الجماهير المغربية".

وأكمل "لابد أن يكون لدينا هجوم كبير خلال المباراة ونقدم أفضل مستوى لدينا للصعود للدور القادم، وبخصوص تقديم موعد المباراة فهذا الأمر غير جيد بعض الشيئ ولكننا مستعدون لأن الملعب جيد وفندق الإقامة أيضا ونتعامل مع الأمر جيداً".

مدرب المغرب: لدينا أفضل حارس في العالم.. ويكشف أسباب عدم مشاركة أشرف بن شرقي

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن أسباب عدم مشاركة أشرف مع بن شرقي حتى الأن في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مصر "هناك منافسة قوية وشرسة في الخط الأمامي وكل لاعب لديه الفرصة للظهور الدولي مع منتخب المغرب، ونحن نعتمد حاليا على سوفيان بوفال ويقدم مستويات جيدة".

وتابع "بالطبع سيكون هناك حاجة لأشرف بن شرقي خلال المواجهات المقبلة ولكن كل مباراة لها الظروف الخاصة بها وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين داخل أرض الملعب".