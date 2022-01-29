/675958/الأردن-تسجل-100-ألف-إصابة-بالمتحور-أوميكرون-خلال-أسبوعين

وصلت أعددا الاصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف بالمتحور أوميكرون، في المملكة الاردنية الهاشمية إلى أرقام مفزعة بعد أن لامست حاجز 1.2 مليون، حيث ارتفع عدد الإصابات المسجلة حتى مساء اليوم السبت بحسب الإيجاز الرسمي لوزارة الصحة إلى 1.972 مليون إصابة.

دوت الخليج

وحسبما أفاد موقع "خبرني"، فقد سجلت المملكة نحو 100 ألف إصابة بالفيروس في نحو أسبوعين، حيث يشهد الأردن ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا والفحوص الإيجابية في الأيام الماضية مع دخول المملكة موجة رابعة من الفيروس بفعل متحور أوميكرون.

نسخة جديدة من متحور أوميكرون

على جانب أخر كشف علماء مشتقا جديدا من المتحور "أوميكرون" في بعض الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك، إلى جانب ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرف بـ"نيوكوف" والذي ينتقل بين الخفافيش، حيث أشار تقرير للمجلة العلمية "the-scientist" ، إلى إن ما تم رصده مؤخرا هو نسخة جديدة من متحور أوميكرون أطلقوا عليه اسم "BA.2"، وأوضح التقرير أنه ينتشر بسرعة أكبر ولا يظهر في تحليل PCR ما جعل العلماء يطلقون عليه اسم "أوميكرون الخفي.

أوميكرون الأسرع انتشارا

رامون لورنزو-ريدوندو، من كلية الطب بـ"جامعة نورث ويسترن"، في ولاية شيكاغو الأمريكية، أكد أنه من بين كل متحورات كورونا، كان أوميكرون الأسرع انتشارا، ووثق علماء في الهند بعض الاختلافات بين متحور أوميكرون والمتحور المشتق "BA.2"، إذ ثمة اختلاف بسيط في شكل البروتين. من جانبه قال كاميرون وولف، خبير في الأمراض المعدية في كلية الطب في "جامعة ديوك" الأمريكية، ان أوميكرون والمشتق الجديد منه يعتبرون أخوة من العائلة نفسها، حيث يوجد اختلافات طفيفة، ولكن معظم الجينات متشابهة فيهما، بينما أرجح جابرييل ليونج، عميد كلية الطب في "جامعة هونج كونج"، أن "مشتق متحور أوميكرون قد ينتشر بشكل أسرع من المتحور الأصلي، بنسبة 35%". يذكر أنه على الرغم من أن المتحور أوميكرون لا يسبّب أعراضا خطيرة تتطلب دخول المستشفى، إلا أن لديه أكثر من 30 طفرة في البروتين الشوكي بسطح الفيروس، هي ما منحته القدرة على سلب اللقاحات كثيرًا من الفاعلية.

أكثر عدوى من أوميكرون

مسؤولو منظمة الصحة العالمية، أكدوا في وقت سابق، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي سيسترعي انتباه العالم، سيكون أكثر عدوى من "أوميكرون"، لكن ما يحتاج العلماء للإجابة عنه حقا؛ هو ما إذا سيكون أكثر فتكا أم لا، واوضحت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة "كوفيد 19" في منظمة الصحة العالمية، خلال جلسة أسئلة افتراضية، إن العالم سجل نحو 21 مليون إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد.