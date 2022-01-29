/675960/وفد-من-الأهلي-إلى-الإمارات-للترويج-لعضويات-النادي

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وافق على سفر وفد إلى الإمارات؛ للترويج لعضويات النادي على هامش بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من3-12 فبراير المقبل، والتي يشارك بها الأهلي بطل قارة إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

لتعد ذلك المرة الثانية التي يحصد فيها المارد الأحمر المركز الثالث بعدما حثث تلك المركز عام 2006، بعد فوزه على كلوب أمريكا الميكسيكي.

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.