/675961/بعد-بوسة-نونو-أحمد-بسيوني-يثير-الجدل-بأغنية-جديدة-فيديو

أثار الكوبي رايتر أحمد بسيوني الجدل حوله في وقت سابق، بعدما طرح أغنيته الذي اعتبرها الجمهور بمثابة عمل غير متوقع وغريب، وأتت هذه الأغنية بعنوان “بوسة نونو”، وحينها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، ليعود لإثارة الجدل مرة أخرى بطرح أغنية ”إيه الحلاوة دي”.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الأغنية الجديدة للكوبي رايتر أحمد بسيوني وبعض المعلومات عنه وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية إيه الحلاوة دي

وطرح الكوبي رايتر أحمد بسيوني أغنيتة الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب تحت عنوان “إيه الحلاوة دي، واستطاعت أن تحقق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها.

واختلفت تعليقات الجمهور حول هذه الأغنية بين المعجب بيها والكاره لها.

تعليقات الجمهور على الأغنية

ونرصد لكم فيما يأتي تعليقات بعض رواد التواصل الإجتماعي على أغنية إيه الحلاوة دي والتي نالت إعجاب بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي فكان تعليق أحدهم يقول:”ايه العسل ده”.

وجاء تعليق آخر يقول:”ولعد الدنيييااااا”.

وجاءت بعض التعليقات معارضة للأغنية، نعرضها لكم فيما يأتي:

منهم تعليق يقول:”الأول كان أحسن”.

وكان آخر:”الحاجات اللي بتعملها بالموبايل بتبقي احلي لما بتخلص وتتقلب لبرودكشن بتفقد جمالها اخاف ده يتكرر في اغنية (انتي جميلة)”.

وتعليق آخر:” ايه يا بسيوني ده هو مبروك وكل حاجه بس كان فيه احسن من كده كنت عاجبني فشخ بس الكليب والكلام وطريقتك يقرفوا”.

محتوي أحمد بسيوني

تميز محتوى الكوبي رايتر أحمد بسيوني بالفكاهة والفيديوهات الخفيفة وغلب على محتواه الترفية والسخرية وتقليد العديد من المشاهير.

ويعدأحمد بسيوني من مشاهير الإنستجرام بشكل خاص مع العديد من صانعي المحتوى الترفيهي الساخر مثل: خالد مختار والعديد من صانعي المحتوى الآخرين.

ما هي مهنة الكوبي رايتر؟

الكوبى رايتر هو الشخص اللى بيبيع كلام بغرض تسويق منتج او خدمة معينة

و بلأساس هى حرفة كتابة الكلام بهدف حث المستهلكين على اختيار منتج أو خدمة معينة، والكوبى رايتر هو الشخص الذي يقوم بكتابة هذا الكلام.

وتعد مهنة الكوبى رايتر من أقدم المهن فى مجال التسويق على مستوى العالم، ويرجع سبب ذلك لأن من أيام الاشكال البسيطة البدائية للتسويق المكتوب/المقروء فى شكل إعلانات المجلات والجرائد او إعلانات الشوارع والميادين مروراً بالتطور الذي حدث حصل للراديو ومن بعدة التليفزيون كان دائماً هناك ضرورة لتوجية رسالة تسويقية تكون قصيرة وواضحة وتستهدف فئة معينة من المستهلكن، يكون غرضها هو تحفيز فعل معين من قبل المتلقين للاعلان، والفعل دة عادتا بيكون هدفة هو البيع.