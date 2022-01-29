مسلسل نقل عام ينافس أبو العروسة 3.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

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تستقبل شاشات التلفزيون المصري، عرض عملين درامين جديدن، ينتظرهم الجمهور بشدة عريمة ويخوض بطولتهم نخبة من نجوم الفن، وهما مسلسل «نقل عام» لمحمود حميدة وسوسن بدر، و«أبو العروسة 3» لسيد رجب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض مسلسل نقل عام وأبو العروسة 3

مسلسل نقل عام ينافس مسلسل أبو العروسة 3

يعرض مسلسل «نقل عام» عل قناة on من السب إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وهو الوقت ذاته الذي يعرض به مسلسل «أبو العروسة»، ولكن عبر فضائية dmc.

أبطال مسلسل نقل عام في مقابل أبطال ابو العروسة 3

مسلسل «نقل عام» من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

أما عن مسلسل «أبو العروسة» فهو بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة 3

الجدير بالذكر، أنه تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

في حين تدور أحداث مسلسل «نقل عام» حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية القانون.