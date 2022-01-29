/675964/تسببت-في-تعطل-الحياة-بالاردن-ولبنان-هل-تتأثر-مصر-بالعاصفة--ياسمين

من «هبه» إلى «ياسمين» تنوعت العواصف الثلجية في منطقة الشرق الوسط على مدار الاسابيع الماضية، حيث تتعرض عدد من الدول العربية لاقسى شتاء تشهده المنطقة منذ سنوات طويلة ، حيث تسببت العاصفة الثلجية «ياسمين» في تغطية مناطق مختلفة من الدول بالثلوج، ما تسبب في تحولها الى ما يبدو كقطعة من أوروبا، وذلك على مدى اليومين الماضيين، وهو مادفع العديد من الدول لاتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في عدة مناطق.

دوت الخليج

وحسب الخبراء فإن هذا الشتاء، يعتبره الكثيرون الاشد برودة في مصر منذ عقود، حيث شهدت كافة الانحاء انخفاض شديد في درجات الحرارة، وتأثرت بشدة المدن الساحلية، أبرزها مدينة الإسكندرية، حيث تسبب انخفاض درجات الحرارة لإغلاق للمدارس، وتساقط غير مسبوق للثلوج منذ أوائل الشهر الحالي.

مصر لن تتأثر بالعاصفة ياسمين

الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية، أكد أن مصر لن تتأثر بالعاصفة ياسمين، موضحا أن مصر تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا تتسبب فى انخفاض درجات الحرارة، وأضاف رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية، أن مصر تتأثر بمنخفض جوي جديد قادم من البحر الأبيض المتوسط سيؤدى إلى حالة عدم استقرار خلال اليومين المقبلين. وعن حالة الطقس غدا الأحد، يسود طقس بارد نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح قد تكون مثيرة للأتربة على الصعيد والقاهرة الكبرى ورمال مثارة على السواحل الشمالية الغربية.

ياسمين في لبنان

في الوقت الذي تعاني فيه دولة لبنان من أزمة وقود، إلا انه مع زيادة برودة الطقس، اضطر اللاجئون واللبنانيون، لتأمين الوقود اللازم للتدفئة، مع قيام الاجهزة المعنية بإغلاق الطرق الجبلية، بسبب الظروف المناخية القاسية التي تسببت في ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة معاناتها من ضائقة مالية ورفعها الدعم عن الوقود العام الماضي، ما جعل الدولة تمر بأزمة بسبب تعرضها للعاصفة «ياسمين».

ارتفاع الثلوج في الأردن تسبب في سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي

ياتي ذلك في الوقت الذي تأثرت فيه الأردن بشدة بسبب العاصفة ياسمين، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور، وإغلاق الطرق في العاصمة الأردنية عمان، ومعظم المحافظات الأخرى، حيث تجاوز ارتفاع الثلوج في بعض المناطق، أكثر من 30 سم، كما تسبب ارتفاع الثلوج في الأردن إلى سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق متعددة، ما أستدعى إعلان الحكومة لتعطيل العمل، أول أمس الخميس، بسبب أحوال الطقس، وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة مساء إلى درجة واحدة تحت الصفر في عمان، بينما وصلت إلى أربعة درجات تحت الصفر جنوب المملكة.