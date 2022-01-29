/675965/كارتيرون-يجهز-شيكابالا-لمباريات-الزمالك-القادمة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث يسعى كارتيرون لرفع المعدل البدني لقائد الزمالك من أجل الإعتماد عليه بشكل أكبر خلال مباريات الفريق القادمة، سواء باللعب اساسياً أو كورقة رابحة.

وعاد شيكابالا مؤخراً للعب مع الزمالك بعد انتهاء فترة إيقافة التي أستمرت لخمسة اشهر، وبعدها اُصيب بفيروس كورونا، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى خلال أخر مواجهتين.

وشارك شيكابالا مع الزمالك بعد عودته، كبديل في أخر لقائين، وقدم مردود جيد وأستطاع أن يصنع أكثر من كرة للاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية، وودع الفارس الأبيض البطولة بالرغم من الفوز في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3/1.

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمساعديه على هامش مران الفريق اليوم.

وتحدث كارتيرون في مجلسة منفرده مع مدحت عبد الهادي الممدرب العام، للحديث معه حول استعدادات الزمالك للفترة المقبلة، التي ستشهد عودة الدوري العام و بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً علي ستاد القاهرة الدولي وفقا للخطاب المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

تدريبات الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات تكتيكية لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا كليوباترا بالأمس خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.