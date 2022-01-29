بالصور.. نجوم الفن في افتتاح معرض المخرج أحمد عبد الله للتصوير الفوتوغرافي

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افتتح معرض المخرج أحمد عبد الله للتصوير الفوتوغرافي، الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والأقارب والأصدقاء.

دوت الخليج

معرض المخرج أحمد عبد الله للتصوير الفوتوغرافي

وشهد حفل الافتتاح حضور مكثف لنجوم الفن والمجتمع والذ أقيم تحت عنوان “مخادعة الوقت” للمخرج أحمد عبد الله السيد والمقام في تنترا جاليري (TINTERA) بالزمالك في الفترة من 26 يناير إلى 16 فبراير، طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وكان من بين هؤلاء الحضور كل من النجوم بسمة وسيد رجب وناهد السباعي وكريم قاسم وعمرو عابد وصدقي صخر وهديل حسن ويارا جبران والمخرج حسن الجريتلي والمخرجة ليلى عربي. ويتضمن المعرض 19 صورة ملونة التقطها أحمد عبد الله السيد في الفترة من 2010 إلى 2021 ترصد ما يمكن أن تكون ذاكرتنا غفلت عنه أو أهملته مع مرور الزمن، عبر أسلوب اعتمد دمج عدد من الصور المهملة مسبقاً، لمكان وحالة واحدة، لمنحها عمق أكبر وإحساس بتأثير الزمن.

الفيلم الجديد لأحمد عبد الله السيد

وبالتزامن مع فعاليات المعرض الفوتوغرافي الأول له، يعمل أحمد عبد الله السيد حالياً على تحضيرات الفيلم الجديد 19 بـ“اسم مؤقت” من تأليفه وإخراجه، ويقوم بإنتاج الفيلم محمد حفظي عبر شركة فيلم كلينك، التي تعاون معها عبد الله في أفلام سابقة، مثل ميكروفون وفرش وغطا.

المخرج والمصور المصري أحمد عبد الله السيد

أصبح أحمد عبد الله السيد المخرج والمصور مصري واحداً من الأسماء البارزة في الموجة الجديدة من السينما المستقلة في مصر. درس أحمد عبد الله الموسيقى الكلاسيكية قبل أن يتجه إلى الإخراج السينمائي، ومن أشهر أفلامه هليوبوليس (2009) وميكروفون (2010) وفرش وغطا (2013) وديكور (2015) وليل خارجي (2018).

فاز أحمد عبد الله بالعديد من الجوائز، من بينها جولدن أنتيجون في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد)، والتانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، والتيوليب الذهبي في مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي، كما شاركت أفلامه في مهرجانات دولية مرموقة، مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي ومهرجان لندن السينمائي ومهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان سنغافورة السينمائي الدولي ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

تنترا جاليري (TINTERA)، تم تأسيسه في 2019 بالقاهرة ولندن على يد زين خليفة وهبة فريد، بهدف تسليط الضوء على التصوير التاريخي والمعاصر في مصر، عبر سلسلة من المعارض والفعاليات والمشروعات البحثية. يحرص الجاليري على تقديم الفنانين المرموقين والواعدين الذين يجعلون القاهرة مصدر الإلهام في أعمالهم الفنية.