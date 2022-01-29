البحوث الإسلامية ينشر معالم الوعى المنهجى لفهم نصوص السنة النبوية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الكتاب يتضمن الضوابط التى ينبغى أن تتوافر فى التعامل مع السنة النبوية؛ دفعًا لما قد يرد عليها نتيجة سوء الفهم وقلة العلم؛ حيث جاء الكتاب فى مقدمة وفصلين، أما المقدمة فجاءت للتعريف بموضوعه وأسباب اختياره ومنهجه وخطته، وأما الفصل الأول فكان بعنوان: نظرات أساسية بين يدى البحث، ضمّنه جملة من الموضوعات التى نحتاج إليها فى هذا الموضوع معرّفًا بالسنة ومنزلتها من القرآن ومدى حجيتها، وحاجة الفقيه والمحدث كلاهما للآخر ثم مسالك العلماء فى دفع التعارض عن الأحاديث.
أضاف عياد أن الفصل الثانى: عرض فيه للمعالم المنهجية لفهم نصوص السنة النبوية وتعرض فيه لخمس وعشرين معلمًا لفهم السنة وكيفية تطبيقها وإنزالها على واقع الناس فى حياتهم وهو فى عرضه لهذه المعالم تميز بالفهم الجيد والعرض الواضح بأسلوب ميسر.
وأوضح الأمين العام أن السنة النبوية تحتاج إلى قراءة واعية من خلال مراعاة ضوابط محددة؛ للتعامل الأمثل معها، وذلك دفعًا لما قد يرد عليها من اتهامات أو يُوجه إليها من شبهات، خصوصًا وأن التعامل معها بعيدًا عن هذه الضوابط العلمية، والمحددات المنهجية، والمعالم الضابطة، والأدوات الحاكمة، كما نقل عن رسول الله ﷺ؛ يؤدى إلى ظلمها والاعتداء عليها والطعن على ما جاء فيها.
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