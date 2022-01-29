توجيهات جديدة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بشأن اشتراطات البناء

جدة - نرمين السيد - اتجهت محافظة الجيزة برئاسة أحمد راشد،إلى إصدار عدة توجيهات إلى رؤساء الأحياء، بشأن التشديد على تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة فى الجيزة، والتصدى لأى مخالفات بناء أو تعد على الأراضى الزراعية.





وعلى رأس تلك التوجيهات، ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على أعمال البناء، والتشديد على عدم السماح بوجود مخالفات بنائية، عدم التعدى على خطوط التنظيم والتعامل الفورى مع أى حالات مخالفة، والتوسع فى توفير ساحات انتظار السيارات والمواقف الحضارية. وشملت التوجيهات منع حالات الانتظار العشوائى للسيارات أعلى الأرصفة والجزر الوسطى، ومنع المواقف العشوائية لسيارات السرفيس وتوفير أماكن بديلة لعدم التأثير على حالة المرور ومنع التكدسات، هذا إلى جانب، ضرورة مراعاة ارتفاعات الأرصفة وسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات ومنع تراكم ناتج الأعمال. وشدد راشد على تغطية كابلات الكهرباء وتهذيب الأشجار والنباتات بالجزر الوسطى والحدائق الخاصة بالميادين، وإزالة الإعلانات غير المرخصة والعبارات الدعائية على أعمدة الكبارى وجدران المنشآت.

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