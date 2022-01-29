”معلومات الوزراء” يُنظم ورشة عمل لمناقشة أثر التغيرات المناخية على التنمية

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدا الأحد، ورشة عمل تحت عنوان " إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمهتمين.

وتأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة، من خلال دمج الأخطار البيولوجية، وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات.

ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل كل من أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، وكلمة ممثل سفارة اليابان بمصر، وكلمة مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمي للدول العربية)، يعقب هذه الجلسة كلمة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، تليها كلمات لممثلي وزارتي السياحة والبيئة ومركز معلومات مجلس الوزراء.