/675968/رد-لاذع-من-أحمد-أمين-على-سؤال-أسما-إبراهيم-وحقيقة-تعاونه-مع-أكرم-حسني

حل الفنان أكرم حسني في مساء يوم أمس الجمعة، ضيفا على برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، وأثناء الحديث سألته المذيعة حول تعاونه مرة أخرى مع الفنان أحمد أمين خاصة بعد تقديم الاخير عمل على منصة إلكترونية، وكان رده أن يتم توجيه السؤال للفنان وليس له.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد أمين على أكرم حسني

أحمد أمين يرد على أكرم حسني

وخرج أحمد أمين ليرد على سؤال اسما إبراهيم، وذلك عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلاً: ”أيوة ممكن أعمل الدور تاني وتالت وسادس مادام العمل حبيته ومع فنانين بحبهم زي ما بحب أكرم حسني”.

وتابع:”وأنا أساسا مش مقتنع بفكرة دور أولاني وتاني والدليل إن فيه فنان بيتألق في عمل من مشهد واحد وساعات العكس.. فأنا بحب وبشتغل وبس”.

أكرم حسني ببرنامج حبر سري

وكشف الفنان أكرم حسني عن تسجيله أغنية جديدة مع الفنان محمد منير من كلماته وألحالنه، خلال استضافته ببرنامج حبر سري.

وقال أكرم حسني خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس. قائلاً: محمد منير أتصل بيا علشان يهنيني على أغنية عيد ميلاد طيبة".

وتسال محمد منير حول كلمات أغاني التى أقدمها، وطلب من إن أقبلوا وذهبت اليه محمد منير، وطلب أنا أكتب له كلمات أغنية جديدة له، ولكن الاغنية لم تعجبه، وظهرت عليا حالة الاحباط إن لم أرضي محمد منير.

ونوهه أكرم عن أغنية محمد منير الجديدة، “بعد مرور الايام من سنه 2015 حتى الان، كتبت وقمت بتسجيلها، وذهب إلى الكينج وعجبته وقال " اقوم أغنيها دلوقتي".

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.